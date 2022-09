Tartu autojuhid sõidavad liikuvusnädalal bussiga ilma rahata

Tartus on juhiloa omanikel tuleval nädalal bussisõit tasuta.

Täna algas Euroopa liikuvusnädal, mille fookuses on paremad ühendused ehk Better Connections. Tartu linnas on liikuvusnädala puhul 19.-25. septembril autojuhtidel linnaliinibussiga liiklemine tasuta.