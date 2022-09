Meenutuste sari ⟩ Irja Lutsar: koroona tõi esile teada valukohad, mida kõik püüdsid ignoreerida

Loogiline tundub, et mida varem kriis peatatakse, seda paremini see lõpeb. Siiski on eksperdid endiselt eriarvamusel. On neid, kes leiavad, et ka seekord jäi Hiina uuest viirusest teavitamisega hiljaks, ehkki seda tehti umbes kuu pärast esmaste haigusjuhtude ilmnemist. Siiski juhtus nii, et ajal, mil tegutsema hakati ja lennuliiklus Hiinaga peatati, oli viirus ammu juba üle maailma laiali kantud, kuna enamik haigeid olid kas asümptoomsed või väga kergete haigusnähtudega. Et tulevikus õnnestuks peatada viirus enne, kui ta loomadelt inimestele kandub, tundub praegu helesinise unistusena.