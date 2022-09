Jõgevamaa noormees Anton Resik (21) on häirekeskuses töötanud poolteist aastat. Päästekorraldaja amet polnud juhus, tal oligi kindel plaan valida just see elukutse. Teda veenis olukord, kui tal oli vaja oma sõbrale kutsuda kiirabi, ning see, kuidas häirekeskuse töötaja temaga rääkis, pani Resikut uskuma, et see amet on tema jaoks.