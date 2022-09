Maailmakoristuspäeval käib metsade ja randade rookimine

«Meie kui inimkonna üks suurim probleem on see, et meil pole enam sidet loodusega,» nentis üleilmset talgupäeva korraldav Eesti keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It Worldi (üleilmne Teeme Ära – toim) tegevjuht Anneli Ohvril. «Me ei tunne end kui osa loodusest, vaid pigem selle tarbijana. Kasutame ressursse ja mõtleme, kuidas saaks loodus meid teenida.»