Uus vaktsiin kaitseb ka omikrontüve eest

Enamikus maakondades on tõhustusdoosi saanud aga vaid 30–40 protsenti elanikest. «Teame, et tõhustusdoosidega hõlmatus ei ole maakonniti eriti suur,» märkis kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Ta avaldas lootust, et kahevalentne vaktsiin võiks vähemalt riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineeritust suurendada, et vältida rasket põdemist ja haiglasse sattumist.

Tartu ülikooli kliinikumis on koroonaviirusega nakatunud patsientide hulk aga kahe viimase nädala põhjal languses, nentis kliinikumi juhatuse liige professor Joel Starkopf. Isoleeritud patsiente on nakkushaiguste osakonnas kümmekond. «Augustis see arv pisut suurenes, aga praegu on seis üsna rahulik. Miks see nii on? Nakkushaiguste kulg on selline, et kõiki aspekte ei oskagi seletada,» tähendas ta.