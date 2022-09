Valmis toomkiriku varemetesse kavandatava restorani eskiis

Eile tutvustas töö autor arhitekt Andrus Kõresaar projekti ka Tartu linnavalitsuse esindajatele ja Tartu ülikooli juhtkonnale.Kõresaar ütles, et kuigi klaasseinte ja -laega restoran võib eskiisilt välja paista kui hooajaliseks söögikohaks passiv ajutine paviljon, on see pilt ekslik. Tegu on aasta ringi töötava restoraniga.