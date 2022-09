ARUANNE ⟩ Tartu uue tunnuskujunduse loojad: see linn vajab enamat kui lihtsalt märk

Olemuselt julged ning stiililt tänavakunstile viitavad illustratsioonid on mõeldud sinna, kus tekstist jääb väheks, aga fotot ei ole võimalik kasutada. Nende autor on Tartus elav noor kunstnik ja illustraator Ingmar Järve. Et kogu Tartu identiteedisüsteem püsiks ajas värske, on illustratsioonide stiil mõeldud ajas muutuma. See tähendab, et iga kahe-kolme aasta tagant võetakse appi mõni uus Tartu kunstnik, kes täiendab ülejäänud tervikut uute illustratsioonide ja mustrielementidega. Alati peaks neist peegelduma elurõõm ja Tartule omane kiiks või vaib – kuidas keegi seda paremini tunnetab.

Tartu saab muidugi ka uue logo. Eelmise logo autor Tiina Viirelaid on oma loomingut Tartu Postimehes kommenteerinud nii: «Tartu ei ole mujal maailmas nii tuntud, et kujutada logol mõnd maja või mälestusmärki, mis meile endale on tähtis. Seetõttu pidasin olulisemaks kinnistada Tartu nime. Et Tartu on noorte linn, ei saanud logo teha liiga tõsist.» Kuigi aeg on edasi läinud ja visuaalsed suunad muutunud, siis kannab Tartu uus logo põhilises samu põhimõtteid. Tartut ei saa taandada ühele sümbolile või maamärgile, pigem defineerib linna nooruslik energia ja soov teha asju veidi teistmoodi. Uus logo on mänguline ning praktiline sõnamärk, mis on loodud Tartu kirjatüübi põhjal, et seda saaks kasutada ka koos täiendiga («visit», «smart» vms).