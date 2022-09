Valga maantee algus suletakse järgmisest nädalast

GRK Infra projektijuht Ergo Paas selgitas, et Teaduspargi bussipeatuste lähistel kulgeb tee alt kanalisatsioonitrass. Selle kaitseks tuleb paigaldada kuue meetri sügavusele hülsid. «Eesmärk on võimalikult kiiresti kogu teelõik korraga valmis ehitada. Teed poole kaupa sulgedes oleks ummikud ilmselt samasugused, ent ehitus võtaks vähemalt kolm korda rohkem aega. See on viimane suurem sulgemine Riia ringi objektil üldse,» lisas Paas.