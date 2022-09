Esitlusele tuleb erilise joonistaja esimene šaržiraamat

Kui Tartu Postimees tutvustas sel suvel oma lugejaile kirglikku joonistajat, autistliku eripäraga Kristjan Lume, oli kirjas seegi, et tema iidoliks on Hugo Hiibus. Noormehel oli õnn enne vanameistri surma temaga silmast silma mitmel korral kohtuda.

Hiibuse pilt on nüüd kõvade kaante vahel teiste laialt tuntud ja ka väikest viisi kuulsate inimeste humoristlike jäädvustuste hulgas. Seal on samuti näiteks Contra, kelle šaržijoonistaja on paigutanud peatükki «Sõbrad» ning kes andis teose välja kirjastuses Mina Ise ja kirjutas sissejuhatusse oma arvamuse Kristjan Lume kohta nii proosas kui värsis.