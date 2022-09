Tartu huvitegevuse leiab nüüd ühelt veebilehelt

Huviringe saab otsida nii valdkondade kui ka asukohtade kaupa. Veebilehel on olemas ka vastav kaardirakendus.

Huvihariduse- ja huvitegevuse valdkonna juht Mari-Ann Saluste sõnas, et Tartus pakutav huviharidus on mitmekesine ja hea kättesaadavusega. «Kvalifitseeritud juhendajad annavad erinevas vanuses tartlastele võimaluse tegeleda just neile meelepärase tegevusega ning sobivad tingimused arenemiseks igaühele omas ja õiges tempos,» sõnas Saluste.