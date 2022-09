Sõpruse silla remondi arutelu lükkub edasi

Kaitseinvesteeringute keskus saatis läinud reedel ülevaate, millised on nende ootused remonditud Sõpruse sillale, sest see on oluline sõjatehnika liikumiskoridor, selgitas Verni Loodmaa.

Kirjas on tõdetud, et tavapärastes oludes ei jää Sõpruse sild militaartehnika liikumisteedele, kuid on vajalik tagada, et võimalikult palju sildu oleks projekteeritud ja ehitatud selliselt, et need tagaksid vajadusel militaartehnika liikumise võimaluse. Selleks on vaja teatud laiust.