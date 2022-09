Taimi Lutsar: Puurmani rahvas peab end kehtestama

Selle eest, et Puurmani inimeste ja Põltsamaa vallavõimu suhted on kiiva jooksnud, tuleb «tänada» paljuski praegusi vallajuhte. Viis aastat pärast valdade liitumist on Puurmani teenuskeskus töötajatest tühi. Jah, mõned ametnikud käivad siin vastuvõtte tegemas, kuid siin ei ole enam ühtegi oma inimest. Pole kohapeal teenuskeskuse juhti, kelle poole kohalik elanik pöörduda saaks, ega ka sotsiaaltöötajat, kes kohalikke peresid ning abivajajaid läbi ja lõhki tunneks. Neist kauaaegsetest töötajatest, kes olid justkui kohapealne kindlus ja tugi, on praegune vallavõim viimase aasta jooksul väga oskuslikult vabanenud.