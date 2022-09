Villu Päärt: miks Puurmani Tartu valda tahab?

Ei ole teil seal rohi rohelisem, ei ole seal Tartu vallas muru rohelisem! Justnagu Puurmani piirkonna elanikud oleksid lambad, ehk isegi lollid lambad, kel peamine, et muru oleks roheline. Aga paraku on lisaks hästi pügatud murule vaja veel palju muud ja seda muud on viimasel viiel aastal Põltsamaa vallast jõudnud Puurmanisse vaid näpuotsaga.