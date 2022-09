Neljarajalisele teele ette jääva maja ostuks puudub kaks allkirja

Käreverest Tartu poole rajatava neljarajalise maantee ehitus, nagu ka paljud teised ehitused üle Eesti, on tarneraskuste tõttu graafikust maas. Samas käib tihe töö, et teejupp aasta lõpuks ikkagi valmis saada. Kui see õnnestub, siis ehitatakse transpordiameti plaanide järgi Ilmatsalu ringist Kärevereni kulgevat umbes 15-kilomeetrist lõiku esimesel võimalusel edasi.