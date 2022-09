Tartu vanglas üritas vang enesetappu sooritada

9. septembril sekkusid ametnikud vangi enesetapukatsesse ning päästsid vangi elu. Vang on ametnike ja meditsiinipersonali jälgimise all.

«Enesetappude vältimiseks ei ole lihtsaid lahendusi ühiskonnas tervikuna ega ka vanglates,» selgitas vanglateenistuse avalike suhete nõunik Liis Lumiste. «Teada on, et kriminaalkorras karistatud inimeste hulgas on enesetapurisk kõrgem kui tavaliselt.»