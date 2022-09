Siiri Laidla: mis värvi on vanadus?

Mõnel inimesel olevat pikaealisuse geen, kuigi teadus pole seda kinnitanud. Siiski on ju nii, et ülikõrgesse ikka jõudnuil kohtab suguvõsas samasuguseid kõbusaid vanainimesi. Ise ei kujuta küll ette, et peaksin veel kolmkümmend või enamgi aastat elama. Vahel on elu kohe nii raske, et...