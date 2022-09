Wout Verlinden: sild, mis võib pähe kukkuda

Ega see sild meile pähe kuku, küsis mu ema, kui sõitsime rattaga Sõpruse silla alt läbi, siis kui ta mulle suvel Belgiast külla tuli. Sõpruse sild on olnud häbiplekk Tartus nii kaua, kui ma mäletan, mis ei ole vist nii kaua kui enamikule lugejatest, kuna esimest korda käisin Tartus kolmteist aastat tagasi ja elan siin vaid kolm.

Kas see on selline asi, millega inimesed pärast mõnda aega lepivad ja harjuvad? Kas tartlased saavad aru, kui palju see sild mõjutab nii mõnegi elaniku elukvaliteeti negatiivselt?