Vald maksab jalgpallihalli ehituse toetuse tagasi

Suvel andis Jõgeva vallavalitsus teada, et Jõgevale kerkib jalgpallihall, mille ehitust toetab kultuuriministeerium 1,5 miljoni euroga. Nüüdseks on selge, et järgmisel aastal valmima pidanud pneumohall planeeritud ajal valmis ei saa ning vald maksab ministeeriumile toetuse tagasi.