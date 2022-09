Põltsamaa vallas põlesid nädalavahetusel rõdu ja pesumasin

9. septembril kell 17.41 teatati, et Põltsamaa vallas Lustivere külas põleb kolmekorruselise kortermaja rõdu. Korteriomanik püüdis algul veega põlengut ise kustutada, kuid see ei õnnestunud. Leegid saadi maha appi kutsutud naabrite pulberkustutiga. Päästjad aitasid elanikust mehe korterist välja ja kustutasid põlengu veejoaga lõplikult. Kuumusest oli purunenud rõdu ukse klaas, kuumakahjustusi sai ka ülemine rõdu. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.