Tartlased ootavad pikisilmi valitsuse lubatud universaalteenust

Kallis elekter on pannud inimesi oma pakette üle vaatama ning nii mõnigi on otsustanud üle minna fikseeritud hinnale. Samas peavad teised veel silma peal börsil toimuval ning püüavad kulusid hoida kontrolli all jälgides näiteks pesu- või nõudepesumasina tööle panemisel soodsamat hinda. Üks on aga kindel – elektrienergia hind on praegu kõrge ning valitsuse pakutavat universaalteenust ootavad paljud.