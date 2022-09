Vooremäel valmib suusatalveks teeninduskeskus

Hoone on jätkuks eelmisel talvel valminud lumetootmissüsteemi valmimisele. «Nüüd on võimalik Vooremäel pidada lisaks seni harjumuspärasele ka suuremaid ja väiksemaid võistlusi ning arendada keskust edasi,» rääkis Kastre vallavanem Priit Lomp. Et on ka saal, saab seda üritusteks välja rentida. Maja peaks valmima detsembris, mis annab lootust, et algaval suusatalvel saab seda juba kasutada.