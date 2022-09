Joanna Hoffmann: mõtisklusi kunstimuuseumi paremast tulevikust

Tartu kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu jaoks on unistus uuest ühisest hoonest ehk südalinna kultuurikeskusest muutunud käega katsutavaks. Nüüd julgeme mõne aasta tagusega võrreldes palju täpsemaid plaane teha ja kujutleda, milline tulevik ootab ees uues hoones. Lootust, et kunstimuuseum, mis asutati aastal 1940, saab lõpuks ometi nii huvilistele külastamiseks kui ka töötajatele väärilised ruumid, on rohkem kui eal varem.

Laiemat üldsust huvitab eelkõige see, mis muutub just külastajale paremaks muuseumi avalikes galeriides. On esmatähtis, et uude hoonesse planeeritavad kultuuriteenused muutuvad kergemini kättesaadavaks igaühele. Liikumispuude või -raskusega ja lapsevankriga kultuurihuvilisele on külastus lihtne ja sujuv. Koroona ajal hakkasime kõik mõistma, kui oluline on ventilatsioon, mis tagab ruumides viibijatele parema tervise. Neid elementaarseid asju viltuses majas paraku pole.