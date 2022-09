Kui ema ja isa pragavad, jagab lohutust vanavanem. Mängib ka jalgpalli, kui teised ei viitsi

Öeldud on ka, et see päev aitab lastel saada teadlikumaks sellest, millist tugevust, teadmisi ja elutarkust vanavanemad pakkuda suudavad.

Küllap need lapsed teavad seda niigi, et vanavanema süda võib mõnes kriitilises situatsioonis olla palju hellem ja kaastundlikum kui ema või isa oma. Ja kui kellelgi ei ole aega, ja vanavanemal ka ei ole, siis loota tasub kõige rohkem ikkagi tema peale.

11. septembril ootab ka Eesti Rahva Muuseum külla nii vanavanemaid kui lapselapsi ja lapselapselapsi. Koos saab osaleda pärandijahil ning otsida vastuseid numbrimängule. Tähtpäeva puhul on vanavanematele koos lastelastega sissepääs püsinäitusele prii. Ja keskpäeval tuletatakse fuajees koos rahvatantsujuhi Jaanus Randmaga meelde vanu ringmänge ja tantsitakse need läbi.

«Täna on vanavanematel hoopis teine roll, kui see oli aastatuhandeid tagasi, kui inimesed ei olnud veel paiksed,» ütles Jääaja keskuse giid ja vanaisa Hannes Jäär.

Kuidas see on muutunud ja kas ning milline on vanavanemate roll loomariigis? Kui kaua võib inimkonna ajaloos olla vanavanematel selline tähtis osal nagu seda täna teatakse? Need on tänase päeva põhiteemad, mida keskuse koos oma külastajatega jagada saab.