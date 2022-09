Sõbra tänava õigeusu kirik kutsub kontserdile ja loodab kogukonna tuge

Tartu Pühade Aleksandrite kirik on paraku avariilises seisukorras ning vajab hädasti ja restaureerimist. Sademevete läbijooksude tulemusel on katusepleki all olev puitkonstruktsioon mädanenud. Ka ootab kiiret remonti ja toestamist ülakiriku saali võlvlagi, mis on võlvikandade murenemise tõttu muutumas varisemisohtlikuks.