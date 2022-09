GALERII ⟩ Kokanurgast puhveteid pidi Lümatile. Juri Homenjaga ja ilma

Perenaine Ljubov rääkis, et rahvamaja on kohalikele inimestele oluline paik, seal tantsitakse rahvatantsu, käiakse raamatukogus ja tehakse käsitööd ning kõik tähtpäevad saavad rahvamajas tähistatud, olgu see vastlapäev või vana-aastaõhtu. Rahvamaja on vana, mida on järjest on projektide toel renoveeritud. Nüüd on sel uus katus, välissoojustus, puhvet, köök. Kohal käib ümberkaudne rahvas, aga sekka satub võõraidki, keda esimest korda näeb.