GALERII ⟩ Sõpruse silla all on värav, kus analoog- ja digimaailm saavad kokku

Selle kunstiga kohtumise väravad asuvad Sõpruse silla all, Karlova-poolsel küljel ning esialgu paistabki see kui üks suur maalritöö vähemalt 500 ruutmeetril.

Maalingu produtsent on Tampere kultuurikeskuse SirkusRakkausPumPum tegevjuht Piritta Suominen. Pole mingi saladus, et spreikunst pakub paljudele noortele huvi, aga kui seda huvi keegi ei märka või sellest ei hooli, läheb see huviline-noor poodi ikkagi ning ostab sealt spreivärvipudeli, sodides kuhugi oma nime või sirgeldades rõveduse.