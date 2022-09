GALERII ⟩ Veerandtuhat väikeettevõtjat ootab Maarjalaadal ostjaid ja muidu uudistajaid

Kui keegi ei ole mingil imelikul põhjusel sel aastal laadal käinud, siis täna on see päev. Tartu Maarjalaat avati 10. septembri hommikul ja müüjad ei lahku siit enne kella kuut õhtul. Tulija võiks alustada avaturust ja põigata turuhoonesse ning siis võtta suuna Raekoja platsi poole. Kogu Küüni tänav ja Emajõe serv on müügiputkasid täis.