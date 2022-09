Kummikarud ja -saurused valmivad ka kõige pisemate käte all

Änn Jõgi rääkis, et idee tekkis tal oma last jälgides, kes on näidanud üles huvi argielu asjade vastu ning on tükkinud appi nii söögitegemises kui ka koristamises. «Mõte arenes edasi sellest, et pidevalt jääb midagi üle. Pulgakookide puhul jääb alati dekoori ja šokolaadi üle,» tõi ta näite. Lastella karbikestes on aga kõik täpselt kaalutud ja välja mõõdetud. Seeläbi vähenebki toiduraiskamine, mis oleks paratamatu siis, kui vajalikke toiduaineid kokku krahmata poeriiulitelt neis kogustes, mis sinna ette valmis pandud on.