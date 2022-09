GALERII ⟩ Järgmisel nädalal tasub minna metsa seenele

Et Eesti metsades on pärast kuiva ja põuast suve ülivähe seeni, siis on kuraatori Külli Kalamees-Pani sõnul neil esindatud liike päris palju.

Esindatud olid nii kukeseened, puravikud, pilvikud, riisikad kui ka kärbseseened ja vöödikud. Nii söögiseened kui ka mürkseened.

Kui eelnevatel aastatel on külastajad seeni näitusele toonud ning seeläbi on näitus olnud ehk mitmekesisem, siis see aasta on kõik seened loodusmuuseumi töötajate korjatud. «Kõige kaugemad isendid jõudsid näitusele Saaremaalt,» rääkis Kalamees Pani.

Pole harv ka juhus kui inimene tuleb oma seenega kuraatori jutule ja küsib, kas see on söögiseen. «Teinekord tullakse ka mürkseenega ja küsitakse, et kas ma pean nüüd tehtud hoidised ära viskama. Siis ma ikka vastan neile, et jah, peate küll!,» muigas Kalamees-Pani.

Kui praegu on kõige laialdasemalt levinud kukeseened, siis järgmisel nädalal on ehk lootust saada metsast ka teisi seeni. «See on päris huvitav, et kuum suvi kukeseent oluliselt mõjutanud pole,» tõdes ta. Kalamees-Pani ütles, et ka möödunud aastal taastus olustik metsas septembri kolmandaks nädalaks ning on alust arvata, et nii läheb ka tänavu. «Paljunema nad ju peavad,» tunnistas ta.