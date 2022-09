Indrek Hirv: luuletaja südametäis Toomemäe kaitseks

Praegune ajaloolise Tartu miljöö hävitamine (koletusuurest parkimismajast Magistri tänaval hädavaevu pääsesime) tuleneb kas mõne üksiku inimese ärihuvist (ja see haiseb kui mitte korruptsiooni, siis vähemalt korruptiivse ringkaitse järele) või lihtsalt linnaametnike harimatusest. Peaksime silmas pidama, kes need täpsemalt on, et nendegi nimed ajaloole kaduma ei läheks.