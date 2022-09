Mustvee elanikud on mures. Paari nädalaga on linnas kaduma läinud vähemalt viis kassi ja üks väike toakoer. Arvatakse, et lemmikloomade kadumises on süüdi linna kolinud šaakal. Ei saa küll kindlalt väita, et just šaakal kasside ja koera kadumise taga on, kui kindel on see, et linnas elab vähemalt üks šaakal, kes hoiab lemmikloomade omanikke hirmul.