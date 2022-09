Sibulatee kahe kõige kaugema puhveti vahe on 40 kilomeetrit

«Igaüks on menüü kokku pannud kohalikule toorainele mõeldes,» kommenteeris ta. «Pakutakse kartuli-, sibula- ja kalatoite, seeni ja marju ning ulukiliha. On soojad ja külmad road, soolased ja magusad ampsud. Kõike on.»

Puhvetid ei asu ainult teada-tuntud Varnja-Kasepää-Kolkja liinil, vaid esindatud on täiesti uued külad, nagu Kokanurga, Sassukvere, Kodavee, Tähemaa. Kahe teineteisest kõige kaugema kohviku vahemaa on 40 kilomeetrit.

Eelmisel aastal oli puhveteid 24, nüüd 31. Mis see uute tulijate mõte siis on?

Liis Lainemäe vastas, et mõni on öelnud, et soovib katsetada, kuna on kaalunud päriselt ka piirkonnas uue söögikoha avada. Et proovida, kuidas koht klientidele meeldib ja kuidas nendega suhtlemine endale sobib.