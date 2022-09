Vaba pind muuseumi seina fotonäitusel täitus uute ülesvõtetega

Kirjandusmuuseumi otsaseinal on olnud alates kevadest 2019 sama asutuse fotograafi Alar Madissoni näitus Tartu kirjanikest. Neid on ta jäädvustanud üheksale pildile. Samal seinal oli aga kuuele sama suurele päevapildile veel ruumi. See täitus täna ülesvõtetega nooremast kirjarahvast.