Linn toetab tartlaste vaimset tervist

Teenusele saab registreeruda otse teenusepakkujaga ühendust võttes, suunamiskirja selleks vaja ei ole. Tartu linna sissekirjutusega inimesele on teenus kuni viis korda tasuta, erandjuhtudel ja teenuseosutaja poolt põhjendatult võimaldatakse kokkuleppel Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga rohkem arv tasuta kordi.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on praegusel pingelisel ajal kasvanud järsult nõudlus vaimset tervist toetavate teenuste järele. «Teenused on avatud nii lastele kui täiskasvanutele, kes tunnevad, et vajavad psühholoogilist tuge ja toetust igapäevaelus toimetulekuks,» lausus Lees.