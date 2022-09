Väga pikk kirjanik naeris kõvasti kui hobune

Kuu tagasi, augustis Ilmamaa kirjastatud sarjas «Eesti kirjanikke» ilmunud raamatu «August Gailit. Lahtiste allikate poole» lõppu on Aivar Kull üles tähendanud viidete ja märkuste jakku mitmesugust materjali. Seda on 53 leheküljel peenikeses kirjas 751 nimetust. Raamatus on kokku 399 lehekülge.