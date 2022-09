Eveliis Padar: Toome restoraniidee suur küsimus: kellele kuulub Tartu?

Iseküsimus on muidugi see, kuidas peaks avalik võim ja avaõiguslik ülikool haldama avalikku kultuuriväärtust. Praegu õhus oleva arenduse peamine nõrkus on olulise ja keskse avatud ruumi sulgemine ning muutmine tarbimisruumiks, mis pole kättesaadav neile, kelle eelarvesse ei mahu mitmekümneeurosed restoraniarved. Varemetevahelise ala valikuline sulgemine neile, kes ei soovi tarbida ja kulutada, ei tohiks olla soositud, sest linnana me just selliste otsustega annamegi sõnumi, kes me oleme, kes on siia oodatud, kellele me ruumi loome ja keda toetame ehk siis: kellele kuulub Tartu?