Elektrirongid kultuuripealinna aastaks Tartusse ei jõua

Praegu väljuvad Tartu vaksalist vaid diiselrongid, sest kogu raudteevõrgustik pole veel elektrifitseeritud. Elektrirongid saavad sõita ainult pealinna ümbruses, ent eesmärk on, et 2024. aasta lõpuks on ka Tallinna-Tartu lõik täielikult elektrifitseeritud.

Kui seni on paljudele jäänud arusaam, justkui saaks juba 2024. aastal elektrirongiga ülikoolilinnast Tallinna sõita, siis nii see pole. Ja ei olegi kunagi pidanud olema. Esialgne tähtaeg kehtib endiselt ning see on alles 2024. aasta lõpp.