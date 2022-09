Vallandatud prokurör pole etteheidetega nõus

Kaire Hänilene ütles Tartu Postimehele, et ei ole etteheidetega nõus, ent lubas täpse seisukoha kujundada, kui on saanud käskkirjaga põhjalikult tutvuda. Küsimusele, kas seisukoha võtmisega võiks kaasneda ka kohtusse pöördumine Hänilene konkreetselt vastata ei soovinud. «Olukord on minu jaoks uus ja ootamatu, pean enne käskkirjaga tutvuma,» rõhutas ta.

Peaprokuröri selgituse kohaselt ilmnes usalduse kaotus siis, kui Siinmaa ja Hänilene takistasid ühes väärteomenetluses asjaolude väljaselgitamist, kustutades oma kirjakastist e-kirju, mille kohta nad pidid teadma, et nendel on tõe väljaselgitamise seisukohast oluline kaal. Samuti olevat teatavaks saanud, et nad on sekkunud teise prokuröri juhitud kriminaalmenetlusse, kus nõustasid enda tuttavat kahtlustatavat selles, kuidas tuleks menetluses kaitsepositsiooni kujundada.