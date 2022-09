GALERII ⟩ Aune Past jagab elamusi kanakakamorsist, kassipissist ja šampanjast

«Istutades oled sa õnnelik, aga rohides saad seljavalu,» ütles Aune Past oma uue raamatu «Meie sibullilled» esitlusel. Seljavalul ta pikemalt ei peatunud, küll aga rääkis sellest, kuidas elu on sibullill ja kuidas aias olemine talle rõõmu pakub ... Võibolla just sellepärast rõõmu pakub, et ta on kobakäpp ning temaga saab hiiglama palju nalja.