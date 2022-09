Valitsus otsustas tellida juurde kümme elektrirongi

«Rongireisijate arv jätkab jõudsat kasvu ning rong on üha rohkematele inimestele soodsam ja mugavam alternatiivi sõiduauto kasutamisele,» ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Samas tähendab suurenev sõitjate arv ka vajadust uute rongide järele. 2020. aastal telliti kuus uut rongi, mille ehitus on graafikus, kuid mille sõitma hakkamise eeldus on raudteeliini elektrifitseerimine Tartuni. «Samas teame, et suurenenud ehituse sisendhindade tõtton kallinenud ka raudtee elektrifitseerimine ning selleks tuleb valitsusel seada ka raudtee elektrifitseerimisel prioriteete olemasolevate vahendite piires,» selgitas Sikkut.