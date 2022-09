Peeter Põllu platsi pingid läksid korrastustuurile

Eile keskpäeva paiku kadusid Peeter Põllu platsilt pingid. Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak selgitas, et pinke oli hädasti vaja korrastada ning muretsemiseks ei ole põhjust. «Paari nädala pärast on need oma kohal tagasi,» lubas ta. Ka Põllu platsi teed lähevad pindamisele, lisas haljastuse spetsialist Tiina Ilves. Nii saab kogu plats peagi värske ilme.