Kalastajad märkasid jões õlireostust meenutavat laiku

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Jõgevamaa büroo juhataja Dora Kukk kinnitas, et said laupäeval juhtumist teate infotelefoni 1247 kaudu. «Käisime kohe laupäeval olukorda kohapeal kontrollimas. Seal on tegemist täiesti loodusliku nähtusega – rabavee sisse voolamisega jõkke. Igaks juhuks käisid inspektorid veel esmaspäeval paadiga üle vaatamas, et kust täpselt rabavesi sisse tuleb,» selgitas Kukk.