Nädalavahetus toob Tartusse auto- ja tehnikamessi

Motoshow'l on esindatud 32 sõiduautode ja tarbesõidukite marki, sealjuures tuuakse esimest korda publiku ette neli siinmail tundmatut kaubamärki. Messil saab tutvust teha Türgi päritolu BMC sadulveokiga, legendaarse Londoni takso elektrilise järeltulijaga LEVC, Itaaliast pärit Piaggio tarbesõidukiga ning Hiina tootja Skywell elektrilise linnamaasturiga.

Ühtekokku tõmmatakse messil kate kahekümnel uudismudelil. «Esmaesitluste nimekiri on näituse ajaloo üks pikimaid ning uudiseid on sõiduautode ja tarbesõidukite valdkonnas. Messile on kindlasti asja nii era- kui äriklientidel, kel uue sõiduki ost plaanis,» märkis Motoshow' projektijuht Henrik Urbel.