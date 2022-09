Sõda kasvatas linna rahvaarvu

Aprillist on elukoha aadress Tartus registreeritud 1500 ukrainlasel, mis võib väärata senist järjepidevat suundumust, kus igal aastavahetusel on registreeritud tartlasi mõnisada vähem kui aasta varem. Näiteks viimasel aastavahetusel oli tartlasi registri järgi 94 663. See lubas mõnel vaatlejal hõisata, et Eestis e-residentide arv – 94 892 – on suurem kui riigi suuruselt teise linna elanike arv. Ja ukrainlasteta võinukski nii olla.