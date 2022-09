Erkki Bahovski: Tartu igavikulised inimesed

Tartu linnast teevad selle, mis see on, ikkagi selle inimesed. See võib tunduda triviaalse tõena, kuid lähemalt vaadates pole see enesestmõistetavalt selge. Sest on ju väga lihtne määratleda linna mingisuguse sümboli järgi: Pariisi näiteks Eiffeli torni või New Yorki Vabadussamba põhjal. Mõnedki nutavad Tartus taga Kivisilda.