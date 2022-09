PILDID ⟩ Festivali Draama punane mööbel sai tänavakunsti laadis värskenduse

Teisipäeval algab festival Draama, mis on endast juba täna Tartu tänavail märku andnud. Mõndagi on välja pandud etenduskohtades, keskpargis on aga üles seatud dramaatiliselt punane hiigellaud, mille ümber on sama värvi istepingid. Et need on kõik nüüd kasutusel kolmandat aastat, tuli festivali kunstnikul Rene Liivamäel pähe mõte neid ajakohastada.