Tartu ja Tampere tähistavad nädala lõpus sõpruse 30. aastapäeva

Tartu linnapea Urmas Klaas tuletas meelde, et Tartul ja Tamperel on palju ühist nii ajaloolises mõttes kui ka tulevikuvaates. «Lisaks sellele, et tegu on akadeemiliste ülikoolilinnadega, on mõlemad valitud Euroopa saja kliimaneutraalse linna hulka. Tartu ja Tampere koostöö on 30 aasta jooksul olnud viljakas mitmes valdkonnas, eelkõige loomemajanduse, kultuuri, avalike teenuste ja targa linna teemadel,» rääkis ta.