Liikumist tähtsustavad koolid said tunnustuseks vapimärgi

Vapitahvel on kvaliteedimärk koolidele, kus on juba mõned aastat aktiivselt otsitud võimalusi õpilaste ja õpetajate ellu liikumise lisamiseks. Tartus ja Tartumaal tõstsid programmi eestvedajad tänavu esile Tabivere, Forseliuse, Hansa, Karlova, Kesklinna, Kivilinna, Variku ja Tartu rahvusvahelist kooli.

Nüüdseks on võrgustikuga liitunud 180 kooli ning paljudes neist on jõutud märkimisväärsete muutuste ja hästi toimuvate lahendusteni.

«Tunnustuse said need koolid, mis on jõudnud esimestest katsetustest kaugemale, julgete muutusteni, mis toovad liikumisrõõmu ja -võimalusi kõigile koolis käivatele õpilastele ja nii loodetavasti iga päev,» selgitas vapitahvlite eesmärki liikumislabori juhataja Merike Kull.

Et liikuma kutsuva kooli programm on üles ehitatud põhimõttel, mis soosib erinevaid ideid, on erinevad ka vapi saanud koolide lahendused. Nendeks võivad olla näiteks paremat õppetööd ja liikuvamaid vahetunde soosiv päevakava, kus tavapäraste 45-minutiste tundide ja 10-minutiste vahetundide asemel on 70–85-minutised tunnid ja pikad vahetunnid, mida mõnusasti õues veeta. On loodud ka näiteks tõukerattaparkla, mida lapsed saavad vahetunnis kasutada, või hoopis algatatud liikumisõpetuse tunde, mille innustav mõju ulatub vabasse aega.