Legendaarse Kasekese restorani kinnistule rajatud hoones avab uksed Rimi kauplus

Tähe 19/Lootuse 2 ehituse ehk endise Kasekese restorani krundist viimasel ajal möödujad on küllap tähele pannud, et üks ehitistest on peaaegu valmis. Selle allkorruse akendest paistavad silma tuttavat punast värvi nutikassad ja ridamisi riiuleid, millest paljud on juba toidukraami täis laotud.