Noore kõrgushüppaja tõstab lendu võistluste energia ja adrenaliin

Kui Bruusi nimi oli varem tundmatu, siis nüüd teab seda iga eestlane, kes end spordiga vähegi kursis hoiab. Olgugi et noore maailmameistri sooritus 2. augustil toimunud suurvõistlusel ehk Mün­cheni Euroopa meistrivõistlustel luhtus ning kvalifikatsioonist edasi ta ei pääsenud, on neiul seljataga siiski väga edukas hooaeg.

Karmen ​Bruus rääkis, et on kergejõustikuga tegelenud küll aastaid, aga süvendatult kõrgushüppega napilt ühe hooaja. Kõrgushüppetreeninguid alustas ta mullu novembris ja teine hooaeg algabki uuest detsembrist. «Kõrgushüppest ei väsi ma kunagi, see on mu kõige lemmikum ala. Kindlasti minu armastus,» ütles ta. Veel veebruaris hüppas Bruus 1.87, mis oli siis juba väga hea tulemus ja uus Eesti kuni 18-aastaste naiste rekord.